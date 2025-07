Sassuolo, riaperto al transito Ponte Veggia

Dalle 9 di questa mattina ponte Veggia, inaugurato nel lontano 1873, è stato riaperto al transito veicolare. Chiuso lo scorso 16 giugno, i lavori hanno interessato tutto l’impalcato e la soletta stradale, sono proseguiti sette giorni su sette ed anche durante la notte, per ottenere il risultato di una riapertura anticipata di tre settimane rispetto alla data prevista del 16 Agosto.'Il lavoro fatto su Ponte Veggia – ha affermato il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - è la dimostrazione che con decisione, professionalità e passione le opere pubbliche possono essere portate a termine, addirittura in anticipo evitando il protrarsi di disagi e problemi logistici. Voglio personalmente ringraziare a nome dell’intera città gli operai e le maestranze che hanno lavorato con competenza e dedizione in condizioni complesse, le imprese CME, FEA e CO.VE.MA che hanno messo a disposizione tutta la loro professionalità e competenza ed il team di direzione lavori, collaudo e sicurezza oltre a tutta la nostra partecipata SGP, le forze dell’ordine coordinate dal tavolo della Prefettura, la Polizia locale, la Provincia, i volontari e tutti i cittadini che hanno contribuito con pazienza e spirito di collaborazione a gestire le settimane di chiusura e infine le imprese del distretto, chehanno compreso l’importanza di un sacrificio temporaneo a fronte di un risultato duraturo per la sicurezza e l’efficienza della mobilità interprovinciale'.I lavori sono terminati solamente sulla sede stradale: l’intervento complessivo continuerà ancora nei prossimi mesi, anche se il traffico veicolare può ora transitare in sicurezza. In particolare: proseguiranno le opere al piano di campagna e lungo l’alveo del torrente Secchia, con interventi sugli argini e sulle protezioni idrauliche; molti dei lavori sono mirati a prevenire le criticità che negli scorsi anni hanno causato chiusure forzate durante le piene; questi interventi sono fondamentali per aumentare la resilienza dell'infrastruttura rispetto ai fenomeni meteorologici estremi.Per questo motivo la segnaletica orizzontale è di colore giallo, anziché bianco, ed il ponte può essere attraversato ad una velocità massima di 30 km/h.Resta in vigore, come prima della chiusura, il divieto di transito per autocarri di massa superiore a 35 q.li in entrambi i sensi di marcia eccetto gli autobus per trasporto persone e mezzi di soccorso.La novità è data dalla passerella ciclopedonale, della larghezza di 125 cm, posta a sud del ponte, che è stata aperta contemporaneamente al transito veicolare: come da segnaletica verticale i ciclisti hanno l’obbligo di condurre a mano la bicicletta e/o monopattino.