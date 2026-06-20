Sassuolo, spaccata in un panificio a Ponte Nuovo: arrestato un 29enne italiano

Questa notte, i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato un 28enne del posto, già noto per altri reati, per rapina impropria.

L'intervento è scattato poco dopo l'una quando alcuni cittadini hanno notato un giovane, con il volto travisato, che spaccava con un mattone la vetrina di un panificio ubicato nel quartiere di Ponte Nuovo, Rometta.

La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, giunta sul posto in pochi minuti, ha trovato il 29enne già trattenuto da alcuni giovani che, richiamati dai rumori e dall'allarme lanciato da un ragazzo impegnato come volontario alla sagra della Consolata, si erano posti all'inseguimento dell'uomo, dopo averlo visto uscire dall'esercizio commerciale con il cassetto del registratore di cassa appena asportato.

Nel tentativo di garantirsi la fuga e conservare il possesso della refurtiva, il 29enne ha reagito con violenza, sferrando calci e pugni nei confronti delle persone che cercavano di fermarlo, provocando lievi lesioni a uno di loro. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di immobilizzarlo e metterlo in sicurezza.

Gli accertamenti hanno permesso di recuperare integralmente la refurtiva, pari a circa 200 euro, immediatamente restituita al titolare dell'attività commerciale. Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di parte delle monete asportate e dei contenitori utilizzati per custodirle.

Sono al vaglio anche eventuali collegamenti con altri analoghi episodi verificatisi nel distretto ceramico.

All'esito dell'udienza, tenutasi questa mattina, il Giudice ha convalidato l'arresto e ha applicato l'obbligo di presentazione, tre volte a settimana, presso la Stazione carabinieri di Sassuolo.