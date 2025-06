Sassuolo, svegliati all'alba con la preghiera islamica dal megafono, Forza Italia chiede chiarezza e rispetto delle regole

'Un fatto che non si deve ripetere perché segnale di mancato rispetto delle regole e dei cittadini sassolesi. Tanti che questa mattina ci hanno segnalato quanto stava capitando al Parco Amico di Sassuolo, dove già all'alba un megafono emanava ad alta voce la preghiera islamica celebrata da centinaia persone radunate. L'intera zona è stata svegliata bruscamente all'alba e le strade circostanti si sono trasformate in un caos di parcheggi selvaggi. Un fatto che è durato a lungo, senza interruzione. E che, verificandosi di sorpresa, ha generato, oltre che disturbo, allarme e preoccupazione. Il capogruppo consiliare di Forza Italia Davide Capezzera presenterà una interrogazione. Nell'immediato chiediamo una azione immediata da parte degli organi competenti per prevenire il ripetersi di una situazione simile'.

Così gli esponenti locali di Forza Italia, Claudia Severi coordinatrice comunale, e Stefano Casali, segnalano e commentano il fatto che si è verificato all'alba di oggi.

'Dalle prime informazioni raccolte sappiamo che le forze dell'ordine, chiamate anche da residenti della zona, sono intervenute, e che la preghiera in luogo pubblico sarebbe stata segnalata agli organi competenti, ma a questo punto ci chiediamo: la stessa situazione e destinata a ripetersi? Se la risposta è si, per noi invece è categoricamente no. Una situazione così non è accettabile, certamente non in quei tempi e in quelle forme'.