Lutto all’Ospedale di Sassuolo per la morte di Remo Cavoli, scomparso a 78 anni, nei giorni scorsi a seguito di una lunga malattia. Cavoli, classe 1947, è stato ex primario del reparto di Oculistica dell’Ospedale, dove ha lavorato fino al 2014. Dopo aver ottenuto la specializzazione a Modena nel 1978, Cavoli – che era sassolese di nascita – fece la sua prima esperienza professionale a San Giovanni Rotondo. Rientrato in provincia, venne quindi assunto dalla Casa di Cura privata ‘Villa Fiorita’ dove, per 9 anni, diresse l’equipe di oculistica. Nel 2005, inoltre, Remo Cavoli fu tra gli indiscussi protagonisti del passaggio al nuovo ospedale, seguendo l’intero percorso di ‘fusione’ tra le due realtà di ‘Villa Fiorita’ e dell’Ospedale Civile.
'Affetto e riconoscenza per una figura umana e professionale di grande spessore – sottolinea Enrico Martini, attuale Direttore della Struttura Complessa di Oculistica e Oftalmologia. Ci stringiamo alle figlie Michela e Beatrice e alla moglie Marisa in questo momento difficile'.
Sassuolo, è morto a 78 anni l'ex primario di oculstica Cavoli
Fu tra i protagonisti del trasloco da Villa Fiorita al nuovo ospedale nel 2005
