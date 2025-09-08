Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, piazzale della Rosa: nessun rispetto per un bene tutelato

Sassuolo, piazzale della Rosa: nessun rispetto per un bene tutelato

Installate attrezzature da cucina (friggitrici) direttamente sulla pavimentazione recentemente ristrutturata, provocando macchie e danni permanenti

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Gentile Redazione,
desidero portare alla Vostra attenzione quanto sta accadendo a Sassuolo, in Piazzale della Rosa, nel cuore della piazza del Palazzo Ducale, luogo storico di rilevanza pubblica e tutelato come bene architettonico.

Negli ultimi tempi, il Comune ha autorizzato eventi che hanno purtroppo arrecato degrado e danni a questo contesto di pregio.
L’ultimo episodio, in occasione della manifestazione denominata “Savana”, ha visto il posizionamento di generatori a gasolio che hanno reso l’aria irrespirabile per residenti e attività commerciali.
Inoltre, sono state installate attrezzature da cucina (friggitrici) direttamente sulla pavimentazione recentemente ristrutturata, provocando macchie e danni permanenti.

Il tutto è avvenuto in una cornice storica che comprende anche la facciata di una chiesa, senza che venissero adottate misure di tutela adeguate. Al termine dell’evento, la piazza è stata lasciata sporca e degradata, con rifiuti e residui sparsi davanti ad attività commerciali.

Riteniamo che simili episodi meritino la massima attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione, affinché venga sollecitata una gestione più responsabile degli eventi in un luogo simbolico e delicato come Piazzale della Rosa.
Lettera firmata

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Grandezze&Meraviglie, festival musicale estense, torna dal 14 dicembre

Grandezze&Meraviglie, festival musicale estense, torna dal 14 dicembre

Sassuolo, è morto a 78 anni l'ex primario di oculistica Cavoli

Sassuolo, è morto a 78 anni l'ex primario di oculistica Cavoli

Ferrovie regionali, lavori estivi finiti, da lunedì riprende anche Gigetto

Ferrovie regionali, lavori estivi finiti, da lunedì riprende anche Gigetto

Rifiuti Sassuolo: posizionati cassonetti per carta e plastica

Rifiuti Sassuolo: posizionati cassonetti per carta e plastica

Sassuolo, 19enne denunciato: ha spruzzato spray urticante tra i tavoli di un bar

Sassuolo, 19enne denunciato: ha spruzzato spray urticante tra i tavoli di un bar

Serie A: Sassuolo beffato sul finale, battuto anche dalla Cremonese

Serie A: Sassuolo beffato sul finale, battuto anche dalla Cremonese

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Modena, chiusura tangenziale Rabin: disagi e 2 milioni di costi. È davvero necessario?

Modena, chiusura tangenziale Rabin: disagi e 2 milioni di costi. È davvero necessario?

Modena, cestini rimossi in centro: è questa la soluzione?

Modena, cestini rimossi in centro: è questa la soluzione?

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Modena, piazza Riccò: cantiere in completo abbandono

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Modena ruota panoramica chiusa: chi mal opra, male al fine aspetta

Modena ruota panoramica chiusa: chi mal opra, male al fine aspetta

Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limite

Modena, velox in tangenziale perchè il Comune continua a usarlo? Multato per 2 km/h oltre il limite

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Carpi, risse e degrado: situazione irrecuperabile e Righi glissa

Carpi, per Righi le battaglie dell’opposizione sono ‘strumentali’, ma sbaglia bersaglio

Carpi, per Righi le battaglie dell’opposizione sono ‘strumentali’, ma sbaglia bersaglio