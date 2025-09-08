Sassuolo, piazzale della Rosa: nessun rispetto per un bene tutelato

Gentile Redazione,

desidero portare alla Vostra attenzione quanto sta accadendo a Sassuolo, in Piazzale della Rosa, nel cuore della piazza del Palazzo Ducale, luogo storico di rilevanza pubblica e tutelato come bene architettonico.



Negli ultimi tempi, il Comune ha autorizzato eventi che hanno purtroppo arrecato degrado e danni a questo contesto di pregio.

L’ultimo episodio, in occasione della manifestazione denominata “Savana”, ha visto il posizionamento di generatori a gasolio che hanno reso l’aria irrespirabile per residenti e attività commerciali.

Inoltre, sono state installate attrezzature da cucina (friggitrici) direttamente sulla pavimentazione recentemente ristrutturata, provocando macchie e danni permanenti.



Il tutto è avvenuto in una cornice storica che comprende anche la facciata di una chiesa, senza che venissero adottate misure di tutela adeguate. Al termine dell’evento, la piazza è stata lasciata sporca e degradata, con rifiuti e residui sparsi davanti ad attività commerciali.



Riteniamo che simili episodi meritino la massima attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione, affinché venga sollecitata una gestione più responsabile degli eventi in un luogo simbolico e delicato come Piazzale della Rosa.

Lettera firmata

