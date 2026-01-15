Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Soliera, riaperto l’incrocio tra via Marconi e via Roma

Soliera, riaperto l’incrocio tra via Marconi e via Roma

Viene ripristinata la circolazione a senso unico in direzione est nel tratto di via Marconi che si snoda da via Rimembranze e via Garibaldi

1 minuto di lettura

A partire dalle 9 di questa mattina è stato riaperto l’incrocio strategico tra via Marconi e via Roma a Soliera, che è dunque tornato percorribile da pedoni, ciclisti e macchine. Si tratta di un tassello ulteriore nel percorso di riqualificazione e cura delle infrastrutture di Soliera, con un più ampio progetto di modernizzazione, permesso dai fondi PNRR, di alcuni snodi cruciali. Contestualmente a questa novità, viene ripristinata la circolazione a senso unico in direzione est nel tratto di via Marconi che si snoda da via Rimembranze e via Garibaldi fino all’innesto con via Roma. Per quanto riguarda via Roma, la nuova configurazione rimane invariata: dal distributore Eurocap fino all’incrocio con via Muratori, si resta temporaneamente a senso unico in direzione sud per consentire l’ultimazione dei lavori sulla pista ciclopedonale. In questa fase di assestamento, per garantire la massima sicurezza di tutti gli utenti della strada rimane in vigore il divieto di sosta in via Roma, unitamente al limite di velocità di 30 km/h e al divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, fatti salvi i residenti e i mezzi diretti ai civici delle vie interessate.

'La riapertura di questo incrocio è un tassello che si somma a tanti altri interventi già completati e che migliorano le infrastrutture del territorio. Restituire pienamente questi spazi ai cittadini, migliorando al contempo la sicurezza dei percorsi ciclopedonali, significa investire in un centro urbano più fruibile e accogliente per tutti', commenta il sindaco di Soliera, Caterina Bagni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Danza, la sfida di Angelo e Anastasia: una nuova scuola nel cuore del Frignano

Danza, la sfida di Angelo e Anastasia: una nuova scuola nel cuore del Frignano

Concordia, picchia la moglie davanti alle figlie: in carcere 39enne marocchino

Concordia, picchia la moglie davanti alle figlie: in carcere 39enne marocchino

Carpi, cantiere infinto via Roosevelt: iniziati i lavori di asfaltatura

Carpi, cantiere infinto via Roosevelt: iniziati i lavori di asfaltatura

Centro del Riuso a Bastiglia, nel 2025 oltre 7mila euro raccolti

Centro del Riuso a Bastiglia, nel 2025 oltre 7mila euro raccolti