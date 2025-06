Soliera vince bando della Regione: 923mila euro per la piazza di Limidi

Ammonta a 923mila euro la cifra che il Comune di Soliera ha ottenuto grazie alla vittoria del bando della Regione Emilia-Romagna destinato alla rigenerazione urbana. Fondi che saranno interamente utilizzati per il progetto “Una piazza per Limidi”, che prevede la riqualificazione dell’area compresa tra via Papotti, via Limidi e il parco Limidi Verde, oggi uno spazio prevalentemente adibito a parcheggio e circondato dai principali servizi del quartiere: la scuola elementare, il nido e la scuola dell’infanzia, la parrocchia e il centro sociale Pederzoli.L’intervento punta a trasformare radicalmente l’area, restituendo alla frazione di Limidi una piazza verde, pedonale, con una forte vocazione sociale e aggregativa. Un progetto ambizioso, su cui si è svolto, nello scorso autunno, un percorso partecipato che ha coinvolto i principali stakeholder e l’intera cittadinanza, già oggetto di finanziamento – quindicimila euro – dalla Regione Emilia-Romagna. Dal confronto è emersa una visione condivisa: creare una vera centralità urbana, uno spazio pubblico vissuto, bello, accessibile. Ora, con le risorse assegnate, si aprono le fasi operative: l’intervento sarà cofinanziato secondo le modalità più convenienti, che sono già al vaglio di Uffici competenti e Giunta, e nei prossimi mesi verrà indetta la gara per l’affidamento dei lavori, tenendo conto delle indicazioni emerse dal coinvolgimento pubblico.'Per Limidi è un momento importante – dichiara Caterina Bagni, sindaco di Soliera – perché finalmente possiamo dare concretezza a un importante progetto per la frazione e per chi frequenta quegli spazi. Non stiamo parlando solo di un intervento architettonico e urbanistico, ma di un cambio di prospettiva: da parcheggio a piazza, da spazio dedicato alle auto a luogo di comunità, da un’area impermeabilizzata a una piazza verde. Abbiamo ascoltato cittadini, associazioni, parrocchia, scuole, e insieme abbiamo immaginato una piazza verde, sicura, inclusiva, dove bambini, famiglie e anziani potranno incontrarsi, dove organizzare eventi, dove semplicemente vivere meglio. Il finanziamento regionale ci consente di dare sostanza ad un intervento atteso da tempo'.