Spaccio di droga: tre arresti a Carpi

Il primo caso riporta al pomeriggio dell'8 dicembre scorso. Intorno alle 14:30, personale del Commissariato di P.S. di Carpi, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato un gruppo di giovani con un atteggiamento sospetto nei pressi del viale De Amicis. Gli operatori che si erano avvicinati per un controllo di Polizia, hanno rinvenuto nella disponibilità del 28enne, poi arrestato, – come accertata da successiva prova narcotest - 21,81 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e la somma in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio, di 128 euro.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata del 9 dicembre, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.



Il giorno successivo, nel corso di una specifica attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, in zone notoriamente frequentate da persone dedite a tale attività illecita, una pattuglia ha notato un via vai sospetto nei pressi di un’abitazione.

Immediate verifiche hanno permesso di identificare all’interno della stessa una coppia di circa 30 anni e di rinvenire e sequestrare 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana, la somma in contanti di 11.640 euro e un bilancino di precisione

Entrambi sono stati arrestati per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.



Nella foto il commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi