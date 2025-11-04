Spray urticante sul bus: tre studentesse in ospedale, paura sulla linea Castelfranco–Vignola

Momenti di apprensione questa mattina a bordo di un autobus extraurbano della linea 760 di Seta, partito alle 7:00 dalla stazione ferroviaria di Castelfranco Emilia e diretto a Vignola. Poco prima dell’arrivo al capolinea, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino all’interno del mezzo, causando il malore di tre giovani passeggere, poi trasferite all’ospedale di Vignola per accertamenti.



L’autobus, come ogni mattina, era affollato di studenti diretti a scuola. Il viaggio si stava svolgendo regolarmente quando, all’improvviso, alcuni passeggeri hanno avvertito un forte bruciore agli occhi e alle vie respiratorie, segnalando la presenza dello spray. L’autista ha immediatamente accostato e allertato la centrale operativa di Seta, chiedendo l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti in pochi minuti Carabinieri e personale sanitario. Le tre ragazze colpite in modo più evidente sono state soccorse sul posto e successivamente accompagnate in ospedale per ulteriori controlli.

I militari hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze dei presenti, compresa quella dell’autista, per cercare di identificare il responsabile del gesto.Non si tratta di un episodio isolato: nei mesi scorsi si erano verificati casi analoghi su altri mezzi pubblici della zona, tra cui una corriera dove era stato diffuso lo stesso tipo di spray, provocando disagi e paura tra i passeggeri.