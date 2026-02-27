'La risposta della Regione è stata netta, del tipo: inutile i Comuni protestino, accettino l’azienda unica. Se ciò accadrà Modena perderà il controllo di un’altra azienda di servizi per i cittadini. Dietro la retorica dell’ottimizzazione dell’azienda, si punta a privatizzare un altro bene comune seguendo il copione di Hera. Anche Seta farà profitti per i privati col taglio delle corse, aumento prezzi dei biglietti, esclusione tratte non redditizie, contratti di lavoro precari, disinteresse per i servizi ai cittadini. Nello scontro i sindaci non possono nemmeno contare sulle loro maggioranze, visto che il Pd è diviso.
'Seta, Pd e opposizioni sostengano Mezzetti per resistere alle imposizioni della Regione'
L'appello di Modena Volta Pagina: 'Facciamo prevalere l’interesse dei cittadini su quelli di parte'
