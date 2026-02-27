Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Seta, Pd e opposizioni sostengano Mezzetti per resistere alle imposizioni della Regione'

'Seta, Pd e opposizioni sostengano Mezzetti per resistere alle imposizioni della Regione'

L'appello di Modena Volta Pagina: 'Facciamo prevalere l’interesse dei cittadini su quelli di parte'

2 minuti di lettura
'Duro l’atteggiamento della Regione su Seta, la nostra malandata azienda di trasporto pubblico. La Regione vuole incorporarla in un’unica azienda regionale nella quale i Comuni non conteranno nulla. Su questa scelta è in corso un braccio di ferro tra sindaci di Modena, Reggio e Piacenza che hanno la maggioranza di Seta ed il presidente regionale De Pascale. I sindaci temono che con un’azienda unica continueranno gli attuali disservizi. Già oggi, infatti, la Regione concede a Seta finanziamenti dimezzati rispetto a quelli dati a Parma e Bologna. E poiché la nostra azienda è trattata da Cenerentola i sindaci hanno alzato la testa e chiesto maggiori contributi per il futuro'. Così in una nota, Modena Volta Pagina.


'La risposta della Regione è stata netta, del tipo: inutile i Comuni protestino, accettino l’azienda unica. Se ciò accadrà Modena perderà il controllo di un’altra azienda di servizi per i cittadini. Dietro la retorica dell’ottimizzazione dell’azienda, si punta a privatizzare un altro bene comune seguendo il copione di Hera. Anche Seta farà profitti per i privati col taglio delle corse, aumento prezzi dei biglietti, esclusione tratte non redditizie, contratti di lavoro precari, disinteresse per i servizi ai cittadini. Nello scontro i sindaci non possono nemmeno contare sulle loro maggioranze, visto che il Pd è diviso.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Anche la destra finge di non vedere, tace per coprire il Governo che taglia i fondi per gli Enti Locali e li spende per le armi. Sia la maggioranza, sia l’opposizione hanno la coda di paglia e sono responsabili della precarietà dei trasporti: poche corse, pochi autobus e un trenino Modena-Sassuolo che è da trasformare in un tram-treno che non necessita di passaggi a livello e non crea code. Merito del sindaco Mezzetti avere sollevato il problema ma appena ha iniziato il braccio di ferro, il segretario Pd cittadino, Diego Lenzini, lo ha smentito dichiarando che “...l’Azienda unica è l’unica strada percorribile”. Il sindaco resiste, sa che nella futura azienda unificata Modena, Reggio e Piacenza insieme conteranno meno del 5%. Perciò ha chiesto di conoscere almeno quali futuri finanziamenti la Regione preveda per il trasporto nel nostro territorio. La risposta regionale è stata perentoria: “Prima accettate l’azienda unica, poi ne parleremo” - continua Mvp -. Per ora è tutto bloccato ma abbiamo poco tempo per sostenere i nostri amministratori. Chiediamo al Pd ed anche alla minoranza di fare fronte comune col sindaco nel respingere le imposizioni della Regione.
Facciamo prevalere l’interesse dei cittadini su quelli di parte'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rifiuti a Modena, ora chi è rimasto al porta a porta 'invidia' i cassonetti imposti da Mezzetti. E rimprovera il Pd

Rifiuti a Modena, ora chi è rimasto al porta a porta 'invidia' i cassonetti imposti da Mezzetti. E rimprovera il Pd

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

'Modena, ecco il nostro impegno per le periferie: ad Albareto progetto di rigenerazione ex fonderia'

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Modena, diteci tre cose buone che Mezzetti ha fatto per le periferie...

Caro direttore, Mezzetti non è paladino del cambiamento

Caro direttore, Mezzetti non è paladino del cambiamento

'Come Comune di Modena saremo sempre al fianco della comunità ucraina'

'Come Comune di Modena saremo sempre al fianco della comunità ucraina'

Modena, ma questa lite tra Mezzetti e il Pd a chi giova?

Modena, ma questa lite tra Mezzetti e il Pd a chi giova?

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Articoli Recenti Modena, varata riorganizzazione della rete sanitaria: 'Stop alle duplicazioni'

Modena, varata riorganizzazione della rete sanitaria: 'Stop alle duplicazioni'

'Sequestro discarica, per i cittadini finalesi giornata storica'

'Sequestro discarica, per i cittadini finalesi giornata storica'

Scandalo Fondazione Modena, a San Cesario Rosi (Fi) chiede un’audizione in Consiglio e il sindaco dice no

Scandalo Fondazione Modena, a San Cesario Rosi (Fi) chiede un’audizione in Consiglio e il sindaco dice no

Vignola: rivoluzione nella sosta in centro, e nascono le aree pedonali

Vignola: rivoluzione nella sosta in centro, e nascono le aree pedonali