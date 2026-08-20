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Sulpl: 'Insostenibile carenza di personale per la Polizia Locale del Frignano'

Sulpl: 'Insostenibile carenza di personale per la Polizia Locale del Frignano'

'Dopo le ulteriori dimissioni di un altro agente avvenute nei giorni scorsi, la situazione attuale è critica'

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'Il Sulpl, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia Locale del Frignano, rinnova la forte preoccupazione per la grave carenza di personale in cui versa il Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano, con le ulteriori dimissioni di un altro agente avvenute nei giorni scorsi. La situazione attuale è critica: durante il periodo estivo, dove si registra la maggior affluenza di turisti, sono stati eseguiti servizi su tre turni giornalieri in diverse giornate: tale situazione ha fatto sì che alcuni agenti prestassero servizio in pattuglie singole, con tempi di percorrenza dai 30 ai 45 minuti per ricevere eventuale supporto dai colleghi più vicini'. Così in una nota il sindacato della polizia locale.


'Inoltre, vista la notevole carenza di personale anche nei presidi dell'alto Frignano, in alcune giornate viene coperto un solo turno e spesso l unica pattuglia disponibile nel turno pomeridiano è quella del presidio di Pavullo, che deve intervenire nei sei comuni, e, a volte, per garantire la pattuglia esterna non è coperta la centrale operativa.  Attualmente, il Corpo conta 22 addetti oltre al Comandante (4 ufficiali e 18 agenti, di cui 3 a tempo determinato e 1 distaccato presso la Procura) per coprire il territorio di 6 comuni, anche se a causa di prescrizioni mediche e altro il servizio

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in esterno viene garantito solo da diciotto, che, per gli standard previsti dalla regione Emilia Romagna dovrebbe corrispondere solo al Presidio di Pavullo nel Frignano.  I numeri degli agenti previsti dalla Regione prevedono un organico di 28 addetti effettivi oltre al Comandante'.


'Il Sulpl è molto preoccupato perché tale situazione che si protrae da diversi anni ed in ulteriore aggravamento che, nell'ultimo periodo, ha portato all'aumento dello stress da lavoro correlato. L'uscita di alcuni Comuni dall'Unione e l'instabilità politica ha portato anche alcuni validi agenti che vivono nel territorio che lavoravano da anni nel Corpo ad effettuare concorsi e spostarsi in altri Comuni. E' quindi necessaria e non ulteriormente procrastinabile la riattivazione del concorso per assumere agenti, sospeso a ottobre 2025 a seguito della comunicazione dell' uscita dal servizio associato di Polizia Locale dei Comuni di Fiumalbo e Montecreto avvenuta il 31 dicembre 2025. Nonostante queste importanti carenze i Lavoratori hanno continuato a garantire il servizio nell'unico interesse dei Cittadini, ma se non verranno presi provvedimenti celeri, il Sulpl sarà costretto ad avviare le necessarie valutazioni, compreso l'avvio dello stato di agitazione'. 

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