Teatro comunale di San Felice, il Comune ha consegnato i lavori a AeC

Sono stati ufficialmente consegnati oggi i lavori di ripristino e restauro del Teatro Comunale di San Felice sul Panaro. A effettuare l’intervento sarà il raggruppamento temporaneo di imprese costituto da AeC Costruzioni di San Possidonio e Alchimia Laboratorio di Restauro di Cavezzo, che si è aggiudicato la gara bandita con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori dovrebbero durare circa due anni. L’intero cantiere costerà otto milioni e 370 mila euro, di cui più di sette milioni finanziati dalla Regione, mentre il Comune ha stanziato 800 mila euro. Gli interventi e le migliorie previsti garantiranno una struttura all’avanguardia, con 468 posti disponibili, pur affondando le proprie radici in un passato ricco di storia.

'Il recupero del Teatro è sempre stato una delle priorità di questa Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – in questo modo San Felice potrà così riavere il suo Comunale che sarà in grado di ospitare tutte le manifestazioni: prosa, danza, concerti, convegni, cinema e spettacoli di tipo televisivo, in sintesi il cuore pulsante della vita culturale cittadina'.