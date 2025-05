Vignola, i giostrai del Luna Park manifestano davanti al comune: 'Dateci un'area idonea'

A pochi giorni dalla data prevista per l’apertura del Luna Park, fissata per il 31 maggio, i giostrai sono scesi in piazza, manifestando davanti al Municipio per chiedere risposte chiare sul futuro dell’evento. Al centro della protesta, l’assenza di un accordo definitivo sull’area che dovrebbe ospitare le attrazioni.



Lo scorso anno, in via eccezionale, il Comune di Vignola aveva autorizzato l’utilizzo dell’area di proprietà di Coop Alleanza 3.0, che aveva concesso lo spazio per l’installazione del Luna Park. Quest’anno, però, nonostante un nuovo accordo tra i giostrai e la Coop, confermato tale dal rappresentante dei giostrai Eros degli Innocenti, il Comune non ha dato il via libera all’utilizzo del medesimo spazio.



In alternativa, l’amministrazione comunale avrebbe individuato una nuova area: piazza della Cooperazione. Una scelta che, però, non soddisferebbe gli operatori del luna park, che giudicano la zona inadatta a causa dei dislivelli del terreno. Oltre alle difficoltà tecniche, segnalano anche i tempi che sarebbero necessari per rendere l’area agibile, elementi che rischiano di far slittare l’apertura o compromettere del tutto l’evento. Le prossime ore saranno decisive per creare le condizioni all'apertura o no.