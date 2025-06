Violenza di Vignola, dal centrodestra sconcertante reazione isterica'

'Sulla gravissima violenza di Vignola, la destra dimostra tutta la sua voglia di strumentalizzare. Governano ormai da tre anni, e contro i criminali e contro i crimini non hanno fatto completamente nulla, abbandonando cittadini, territorio e forze dell’ordine'. A parlare è il consigliere regionale Pd Giancarlo Muzzarelli.

'Anziché portare finalmente la Questura di Modena in fascia A, anziché dare più donne e uomini alle forze dell’ordine, hanno fatto giochi di prestigio, illudendo la società e dividendola, provando a colpire il dissenso con norme chiaramente incostituzionali, invece di colpire i crimini - afferma Muzzarelli -. Ora i pessimi risultati sono sotto gli occhi di tutti e la destra non trova di meglio da fare che colpire l’opposizione con una sconcertante reazione isterica'.