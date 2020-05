Bimba di 5 anni cade dalla finestra del secondo piano: in rianimazione

Un volo di 5 metri, dalla finestra di casa, che le ha provocato gravissime ferite. Si teme per la vita di una bambina di 5 anni che nel tardo pomeriggio, per cause in corso di accertamento, è caduta dalla finestra di un appartamento di una palazzina posta all'angolo tra via Arezzo e via Terranova, in zona Morane, a Modena.



La bambina potrebbe essersi sporta troppo dal davanzale della finestra, sbilanciandosi e cadendo nel vuoto. Sulla dinamica dell'accaduto sta facendo luce la Squadra Volante. La bimba è caduta nel vuoto, sbattendo violentemente sul selciato del cortile interno. Pare che all'arrivo dei sanitari del 118 fosse comunque cosciente. Trasportata al Policlinico, è stata ricoverata in terapia intensiva.