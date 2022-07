Così a Modena aumenta il disagio sociale e cresce l'insicurezza

Le cronache giornalistiche sono la fotografia della realtà cittadina e il termometro della situazione di grave disagio sociale e di insoddisfazione dei cittadini per la mancata risposta alla emergenza criminalità pur trovandoci in una città di medie dimensioni.Ci eravamo lasciati la scorsa settimana parlando di criminalità sempre più diffusa, del costo della vita sempre più alto, dell'inquinamento atmosferico che colloca Modena tra le dieci città più inquinate d'Italia, della mancata risposta alle esigenze e ai bisogni dei più deboli che, non raggiunti dai Servizi sociali del Comune, si rivolgono sempre più spesso alla Caritas per ottenere un aiuto.E così ecco nuovi exploit negativi di Modena, come quello del caro vita, per il quale l'Unione nazionale consumatori ci colloca tra le prime dieci città italiane più care in assoluto, prevedendo una spesa annua di duemila euro in più per una famiglia di quattro persone rispetto allo scorso anno.Davvero una vergogna queste situazioni esistenti a Modena che si vanta, tra le altre cose, di essere la capitale italiana della Motor valley. Con tante persone che vivono ai margini della società, abbandonate, dimenticate, lasciate sole, non seguite e non assistite da nessuno. Situazioni di disperazione umana 'scoperte' per merito di giornalisti ‘ficcanaso’ e rese di dominio pubblico dai giornali e non dalle autorità preposte alla assistenza sociale e all'ordine pubblico.Ma anche casi 'minori', divenuti purtroppo abituali, che avvengono tutte le sere e tutte le notti , anche in pieno centro storico, come l'uomo picchiato a sangue in piazza XX Settembre e mandato all'ospedale, l'altro pestaggio davanti alla stazione delle autocorriere da parte di un gruppo di extracomunitari nei confronti di uno di loro, anche questo finito all'ospedale, oppure il tunisino che, dopo avere divelto la serratura, ha occupato tranquillamente un appartamento di viale Muratori.E pensare che, pur di fronte a questa triste realtà dell'ordine pubblico in città e della mancata sicurezza del cittadino, una proposta presentata in consiglio comunale dai partiti di opposizione di dotare gli agenti della Municipale del Taser, è stata bocciata dalla Giunta del Pd con la motivazione che “dove è stata sperimentata è risultata poco efficace”.E intanto sono sempre più i negozi che chiudono e i locali pubblici che si trasferiscono per mancanza di clienti e per essere stati lasciati soli dalla pubblica amministrazione, come hanno lamentato i negozianti di piazza XX Settembre, di fronte al fenomeno crescente di rapine e scippi o per la presenza inquietante di bande di giovani che scorazzano per le strade del centro. Fenomeno questo denunciato più volte anche dalle Associazioni dei commercianti.Una realtà insomma quella di Modena giudicata da tutti (fuorchè dai dirigenti del Pd e dagli amministratori comunali) insoddisfacente, lacunosa e incapace di dare risposte concrete ai tanti problemi sollevati dai cittadini e dai loro Comitati di protesta. Prevale insomma l'arroganza, la presunzione, l'autoreferenzialità, la mancanza di ascolto delle lamentele dei cittadini e delle proposte dei partiti di minoranza. Una caratteristica purtroppo non nuova della giunta del sindaco Muzzarelli.