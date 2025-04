Il Pd che difende la giornalista Rai e tace sulla donna stuprata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sull'attacco della Russia alla giornalista premiata a Carpi, abbiamo visto l'intervento di tutto il Pd mondiale. Sullo stupro di una 65enne a Formigine, che faceva jogging, da parte di un minorenne straniero nessun intervento.

La giornalista non è in pericolo di vita, di queste minacce ne avrà ricevute migliaia e ha tutti gli strumenti per difendersi. La signora invece gli strumenti non può averli, perché nessuna donna li ha. Però essendoci di mezzo un minorenne straniero - quelli che ai miei tempi permettevano alle coop e similari di guadagnare 200 euro al giorno, sì 200 - il Pd tace. È questo silenzio la vera colpa: il silenzio interessato di chi quando può farsi bello urla.

Roberto Benatti