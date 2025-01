Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il corso, come hanno spiegato oggi alla stampa insieme a Zaia la rettrice Daniela Mapelli, il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato, il presidente della Scuola di Medicina di Padova Angelo Paolo Dei Tos e l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, partirà dal prossimo anno accademico e avrà inizialmente 100 studenti, per crescere successivamente fino a 600. La sede sarà lo storico ospedale SS Giovanni e Paolo, dove saranno dedicate tre prestigiose aule, laboratori didattici e dove gli studenti potranno da subito effettuare i loro tirocinii. Il corso si terrà esclusivamente in lingua inglese, così come già avviene da sei anni a Padova, da dove sarà progressivamente trasferito a Venezia.

“Apriamo il 2025- afferma Zaia- con una novità storica – perché con il Corso a Venezia si chiude un grande triangolo del sapere in sanità, composto da Padova, Treviso e Venezia e cresce la nostra storica propensione all’internazionalità, unita al prestigio mondiale della scuola sanitaria in Veneto che si basa sulle eccellenze degli atenei di Padova e Verona. Non a caso, il 75% degli studenti che si formeranno a Venezia saranno dell’Unione Europea, italiani compresi, e il rimanente 25% di provenienza extra Ue”.La lingua inglese, sottolinea inoltre il governatore, “è un valore aggiunto ormai irrinunciabile, perché in tutto il mondo l’inglese è la lingua della scienza. Con questa nuova offerta formativa su Venezia- conclude Zaia – contiamo anche di poter aumentare il bacino da cui poter attingere a nuovi giovani medici”.