A Modena parte la prima Festa de l’Unità in Italia dopo il lockdown

Aveva appena svolto la prima settimana di attività, a febbraio, quando l’emergenza sanitaria aveva imposto un brusco stop: riparte venerdì 12 giugno, la prima in Italia, la Festa de l’Unità organizzata dai Circoli Pd della città di Modena. La Festa si terrà nella consueta area di Ponte Alto, ma con modalità specifiche, così come previsto dai protocolli di sicurezza. Il venerdì e il sabato sera e la domenica a mezzogiorno, fino al 5 luglio, la ristorazione sarà organizzata in parte al coperto e in parte all’aperto. Il numero dei tavoli è stato dimezzato rispetto a quello dell’anno passato e il menù è stato semplificato, pur prevedendo ancora i piatti della tradizione e quelli a base di pesce. I volontari (in numero inferiore al solito per permettere di lavorare in sicurezza) saranno dotati di mascherine e guanti. Sia a loro che ai clienti verrà misurata la temperatura all’arrivo alla Festa. Non sono previsti buffet né self service.

Non si possono ancora tenere serate di ballo, ma si sta lavorando per prevedere, in accordo con le nuove norme, musica dal vivo da ascolto, il saluto di amministratori, parlamentari e consiglieri regionali e iniziative politiche in presenza. E’ stato invitato a partecipare alla Festa anche il segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti. Si comincia venerdì 12 giugno quando porteranno il proprio saluto alla Festa, attorno alle 19.30, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il responsabile nazionale Organizzazione Pd Stefano Vaccari.