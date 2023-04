Accoglienza minori stranieri San Filippo Neri: intervenga il Garante

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La conferma Platis sulle discrepanze rispetto agli standard importi dalla normativa Platis l'ha chiesta direttamente alla Presidente della Fondazione San Filippo Neri, nominata dalla Provincia. Ieri, invitata, la si aspettava alla seduta del consiglio provinciale, ma non si è presentata. Seduta in cui era presente anche Giancarlo Muzzarelli, come Vicepresidente della Provincia (ma che come sindaco del Comune di Modena ha la responsabilità della presa in carico dei minori e della loro gestione attraverso l'appalto di servizio a strutture come il San Filippo Neri). Sindaco che ha lasciato però l'aula quando Platis è intervenuto snocciolando i numeri sui turni di servizio forniti dalla Fondazione. Raggiunto al termine della seduta Muzzarelli ha rifiutato di rispondere alle nostre domande affermando che lo avrebbe fatto come sindaco in Comune. Rifiuto che si è ripetuto oggi.

Alla richiesta di commentare i dati emersi dal report dei consiglieri Platis e Giacobazzi sull'accoglienza di minori di cui come sindaco ha la responsabilità della presa in carico ha affermato di non rispondere a 'conferenze stampa'.



'Non risposte, silenzi e mancate presenza, quelli della Presidente della Fondazione e del Sindaco di Modena, che ci preoccupano' - affermano i consiglieri di Forza Italia nella conferenza stampa organizzata davanti all'edificio del San Filippo Neri. Dove sono inseriti nei percorsi di accoglienza una ventina di minori stranieri non accompagnati. Costo rimborsato all'anno circa 380.000 euro. Numeri e ambiti di intervento importanti che per la loro delicatezza esigono il massimo rispetto della normativa che prevede una tutela a 360 gradi dei minori, la garanzia di un controllo sulla loro vita, e la predisposizione di piani personalizzati per la loro formazione e integrazione.



'Su questo non si può transigere, non possono esistere deroghe. Su questi temi urge la massima trasparenza. Una trasparenza sull'operato che deve essere garantira anche dal garante dell'infanzia al quale sottoporremo il caso San Filippo Neri. 'Una trasparenza che chiediamo anche rispetto a tutti gli altri soggetti che gestiscono l'accoglienza dei minori. Depositerò a breve una interrogazione comunale per approfondire tutti gli aspetti dell'accoglienza riguardante gli altri 200 minori stranieri affidati dal Comune di Modena ad strutture ed organizzazioni del territorio' - chiude il Consigliere comunale Piergiulio Giacobazzi.



Il totale fa 12 per la comunità e 8 per il gruppo appartamento la normativa regionale che è quella anche con tutti i bandi del Comune di Modena dal 2017 ad oggi fa riferimento al caso della comunità autonomia di rapporto 1 a 7 e per il gruppo appartamento 1,6 visto che dubitiamo che alcuni di Modena sbadi a fare il bando invitiamo che la regione scrive una cosa e poi ne faccio un'altra dedicando tutte queste cose soprattutto visto che la matematica gli dice in modo univoco e ci vogliono quattro operatori noi nel momento in cui abbiamo avuto la risposta della dottoressa sorellina presidente a fondazione nominata dalla provincia di Modena come tutto il CDA in cui per turno Ci sono al massimo due operatori Sabato e Domenica festivi uno solo Beh vediamo che ci sia una discrepanza questo è i fatti a ieri oggi vi aggiungiamo un passaggio questa mattina visto che la legge del 2017 la legge di Zampa che è quella che Tutela i minori stranieri non accompagnarti E a detta dell'Unione Europea è tra i più avanzate su questo settore prevede il riposo è molto chiare anche il ruolo dei garanti per i diritti dell'infanzia Allora visto che dal 2002 Emilia Romagna ha un carattere visto che chi doveva controllare noi confidiamo di essere più bravi che come Forza Italia siamo soli che hanno messo assieme Questi pezzi e abbiamo visto Mozzarelli nel consiglio di ieri offrire solo per qualcuno perché questo materiale Besson Tutti questi elementi ci fanno temere che i ragazzi che sono ospitati non rispettino nella loro centro di accoglienza i parametri regionale questo fa sì che noi siameremo al garante dei Minori dell'infanzia di Bologna la situazione che noi abbiamo trovato affinché loro visto che la norma gli dà un compito all'interno dei minori stranieri non accompagnati importanti possono verificare questi documenti e procedere questo lato diciamo giuridico amministrativo di controllo sui minori poi ci sono aspetti economici che riguardano tutto il comune che era l'autore di questi balli perché però dicono che dovrebbero esserci gli operatori gli operatori dovrebbero essere due per la casa davanti al Forum si chiama comunità per l'autonomia 12 ragazzi servizio gas per il gruppo appartamento che sono otto ragazze dovessero essere altri due movimenti d'apitoni la fondazione dichiara di averne solo due per tutte e due le strutture metalli in totale e sabato e domenica ne mette in turno solo lui Poi se volete visto che Carta canta questi sono le giornate fatte a gennaio e febbraio marzo di quest'anno e voi Vedete che sono tutte così gli operatori Insomma sono gli operatori degli operatori Presenti pure e operatori per esempio il 31 è San Geminiano abbiamo un solo operatore di servizio e un turno vuoto sabato e domenica e sabato e domenica torno vuoto un solo operatore in servizio Ma sommando tutte le ore Noi abbiamo solo due operatori contemporaneamente il turno e questo è quello che la fondazione dichiara nei documenti che abbiamo chiesto che finalmente hanno pubblicato c'è un pezzetto in più perché se noi andiamo a prendere quello che contestiamo è il periodo dal 2018 a oggi cioè da quando la fondazione ha iniziato a esercitare questo questa attività e questa attività che voi sapete Vale circa 388.000 per entrambe le attività all'anno e prevede appunto rispetto a normativa negli atti pubblicati noi troviamo il primo anno di una relazione che ci dice che avevano l'obbligo di avere il dubbio su un immobile poi deve avere relazioni successive questo aspetto viene omesso non viene più affrontato Voi sapete che la provincia di Modena ha l'obbligo per la fondazione ha l'obbligo di riferire al meglio una volta all'anno alla provincia lo stato dell'arte un anno

4 anni e proprio per dare una risposta alla città nel senso la società verde per le strade questi ragazzi quotidianamente girare essere liberi e alcuni di questi delinquente perché anche solo il discorso dell'omicidio del parco nord sud est certificare questo Ragazzi entrano nel giro della malavita e spacciano altri giro sempre di cercare danneggiamenti e oltre alle Note aggressioni che ci sono presenti in via Italia anche nei confronti dell'area della cittadinanza e il fatto che queste ragazze siano sempre in giro gli orari più disparati perché si tratta di aggressione fatte anche oltre all'una di notte e documentate danno proprio sensibilizzare che il controllo è probabilmente le maglie del controllo sono molto molto larghe e questo batte in maniera come dire contrastante con gli altri costi chiave a questo servizio perché quando questi cosi altri programma Immagino che i servizi debba essere Curati in ogni senso In ogni dettaglio e abbia una copertura h24%, 60 5 giorni all'anno e la città bisogna disposto E soprattutto per i costi alti che ha questo servizio per il fatto che questi ragazzi non sono assolutamente controllati e probabilmente non per un discorso di andare a mettere in dubbio anche qualche cosa però di andare a fare proprio un controllo anche di tutti questi bagni per vedere se il servizio batterio pari con il banco stesso