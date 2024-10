Accoltellamento a Modena: il PD chiede più agenti, FI più espulsioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

in via Emilia-Ovest . 'La scelta di bloccare l’elevamento della Questura di Modena in fascia A, con conseguente aumento degli agenti e del presidio investigativo sul nostro territorio, ne è la perfetta dimostrazione. Al governo e al Ministro Piantedosi chiediamo quindi numeri e tempistiche certi in merito al potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine, al netto di pensionamenti e trasferimenti, oltre a di dirci se tutto ciò avverrà o meno e se e quando la questura di Modena verrà elevata di grado' - continuano Lenzini e Manicardi.



'L'amministrazione comunale in questi anni ha dimostrato di fare la propria parte - ricordano Lenzini e Manicardi - attraverso un grande piano di potenziamento della videosorveglianza, e garantendo il presidio H24 da parte del corpo di Polizia Locale aumentando il personale in servizio. E’ necessario inoltre che il governo rifinanzi tutte quelle politiche di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati poiché l’assenza di tali politiche e quindi di un sistema che preveda insegnamento della lingua, formazione scolastica o inserimento nel mercato del lavoro, non fa che spingere queste persone in mano alla criminalità'.



'L'ennesimo grave fatto di cronaca e di sangue accaduto in via Emilia Ovest conferma una situazione di allarme assoluto per Modena. All'indomani dei dati del Siulp che confermano come quasi l'80 per cento degli arresti della Squadra Volante a Modena riguardi cittadini stranieri, non ci sono altre vie se non procedere con l'espulsione immediata. Chi continua a difendere l'immigrazione incontrollata, fa parte del problema, non della soluzione' - ha affermato sul caso Piergiulio Giacobazzi, capogruppo consiglio comunale Modena, candidato alle elezioni regionali.