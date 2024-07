Addio a Skipass, Mezzetti: 'Bolognafiere lo aveva già comunicato a Muzzarelli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti interviene sull'annullamento di Skipass. E nel farlo ufficializza il fatto che il suo predecessore, Muzzarelli, sapeva della notizia, ma evidentemente ha preferito non comunicarla. Una ennesima frecciata da parte dell'attuale primo cittadino, a Muzzarelli.



'Detto ciò, prendo atto – seppure con rammarico e preoccupazione per il legame della manifestazione con il territorio - della decisione di Bologna Fiere, volontà già comunicata alla precedente amministrazione. Sono motivazioni di natura economica quelle che hanno portato alla determinazione di annullare Skipass, manifestazione che da anni era in difficoltà economica e finanziaria e che da tempo registrava un crescente disinteresse da parte degli stessi espositori, a seguito anche del cambiamento profondo della tipologia di frequentazione del nostro Appennino. Va quindi colta questa brutta notizia come occasione per elaborare una nuova strategia che sia utile a tutti, dalla nostra Fiera all’intera provincia modenese e segnatamente ai Comuni montani. Per questo motivo l’idea di portare in città uno o più eventi che promuovano un turismo non più legato strettamente alla stagione invernale, ma a un’esperienza che duri tutto l’anno, è una buona base su cui iniziare un lavoro condiviso, anche per cogliere gli ottimi risultati dell’afflusso turistico a Modena e metterli a disposizione di un percorso di rinascita dell’Appennino'.