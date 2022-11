'Adunata Alpini a Modena, che ferita il no della sinistra...'

‘La candidatura di Modena a sede della Adunata nazionale Alpini 2024 rappresenta motivo di soddisfazione per l’intera città e soprattutto per la Lega che da sempre ha appoggiato senza nessun distinguo l’operato meritorio e patriottico delle Penne Nere. Bene dunque la decisione presa a maggioranza, anche se il voto sul tema ha dimostrato la spaccatura che ancora attraversa la sinistra locale e nazionale'. A parlare è il senatore Lega Stefano Corti.'Feriscono le tante astensioni alla mozione e in particolare quella dell’ala più radicale della sinistra che non perde occasione per strumentalizzare senza alcun tipo di legame con la realtà le presunte molestie di Rimini per le quali - ricordiamo - è stata chiesta la archiviazione da parte della procura rispetto all’unico caso denunciato.D’altra parte è sottolineare il valore economico e sociale della Adunata che a Rimini generò un indotto da quasi 170 milioni e che troverebbe certamente pari accoglienza in una città come Modena, sede dell’Accademia militare - chiude Corti -. La Lega, oggi come sempre, sostiene fermamente il Corpo degli Alpini e, orgogliosamente, ricorda di essersi battuta per l’istituzione della Giornata mondiale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini’.Ricordiamo che il documento, che suggerisce di sviluppare l’iter della candidatura in collaborazione con la sezione provinciale dell’Ana, è stato presentato per il Pd dal capogruppo Antonio Carpentieri. Ma la maggioranza di centrosinistra si è divisa. A favore si sono espressi Modena civica, Lega Modena, Gruppo indipendente per Modena e Fratelli d’Italia; astenuti Sinistra per Modena, Movimento 5 stelle e i consiglieri Fabio Poggi e Vittorio Reggiani del Pd. Assenti Europa verde – Verdi, Modena sociale, Alternativa popolare e Forza Italia.