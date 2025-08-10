Nel 2024, il canone era già stato adeguato a 41.829,48 euro.
Affitti passivi Comune Modena: via Santi problema non risolto, anzi aumentato
Rinnovato in queste ore, con incremento Istat per 42.000 euro l'anno, l'affitto di 8 uffici di proprietà di Confesercenti. In un complesso dove il Comune ne spende già, in affitti, 430.000 euro
Nel 2024, il canone era già stato adeguato a 41.829,48 euro.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile
Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'
Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini
Caso Amo, l'ex dipendente parla in esclusiva a La Pressa: 'Non avevo potere esecutivo sui bonifici'Articoli Recenti
Anziano contromano in autostrada, camionista lo blocca ed evita una strage
'Modena, dedicare una via ai bambini Israeliani e Palestinesi vittime della guerra'
Modena, arrestato 53enne per stalking: seguiva l'ex con GPS, binocolo e coltello in auto
Pd Modena, Marika Menozzi segretario provinciale 'a tempo' al posto di Reggianini