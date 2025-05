'Aggressione sessuale a un minorenne: Modena alla mercè di stranieri delinquenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Quanto accaduto al ragazzo di 17 anni aggredito da uno straniero in pieno giorno, in una zona residenziale come la Madonnina, è l’ennesima prova che Modena è fuori controllo. Esattamente il contrario di ciò che afferma e vorrebbe fare credere l'assessore alla sicurezza Camporota. A fronte di episodi sempre più frequenti e violenti, l'Amministrazione comunale continua incredibilmente a sostenere che non è necessario alcun cambio di passo. Siamo all’assurdo. Dopo avere tentato di coprire l'inadeguatezza delle dichiarazioni dell'assessore Camporota, Il sindaco Mezzetti deve fare un passo in più'. Così Giovanni Bertoldi, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, interviene con durezza dopo il grave episodio di cronaca che ha visto un minorenne vittima di una brutale aggressione addirittura a sfondo sessuale.

'È intollerabile che un giovane, al quale va la nostra totale vicinanza, non possa muoversi liberamente in bicicletta in pieno giorno senza rischiare di essere assalito. E ancor più grave è che gli autori di questi gesti, troppo spesso, siano soggetti stranieri irregolari che girano indisturbati sul nostro territorio. Chi delinque e commette fatti così gravi, se stranieri, a prescindere che sia richiedente asilo, irregolare o regolare deve essere subito espulso. La Giunta – prosegue Bertoldi – pochi giorni fa ha avuto il coraggio di dichiarare che Modena è sotto controllo. Una dichiarazione gravissima, che dimostra quanto sia distante dalla realtà chi oggi governa la città soprattutto dall'atteggiamento che è necessario per affrontare di petto e con efficacia un problema che a Modena ha raggiunto livelli gravissimi. La verità è che interi quartieri sono in balia della microcriminalità e del degrado, e le richieste dell’opposizione su un necessario cambio di passo sono sistematicamente ignorate. Modena – conclude Bertoldi – ha bisogno di un cambio di passo radicale, non di slogan. Chi continua a negare l’evidenza si assume una responsabilità politica e morale gravissima davanti ai cittadini'.