Aifa: stop Astrazeneca, per il Pd era 'irresponsabile' Fdi a chiederlo

'Lascia sconcertati la richiesta di Fratelli d'Italia di fermare le vaccinazioni in Emilia-Romagna con AstraZeneca. Una proposta da irresponsabili che rischia di far scattare un pericoloso corto circuito'. La capogruppo Pd in Regione, Marcella Zappaterra poche ore fa aveva attaccato il consigliere Fdi Michele Barcaiuolo, che dopo la sospensione dei due lotti 'sospetti' di AstraZeneca aveva invitato la Giunta Bonaccini a valutare uno stop complessivo delle somministrazioni con questo vaccino.Una scelta poi adottata nel pomeriggio da Aifa in tutta Italia.'Se Barcaiuolo propone di tagliare i rifornimenti di vaccini che lui, senza alcuna preparazione medica e scientifica, reputa inopportuni, allora resto sconcertata - aveva attacato Zappaterra -. Siamo nel pieno di una terza ondata e ai cittadini dobbiamo dare risposte, non instillare dubbi infondati: è da irresponsabili. La nostra responsabilità è lavorare perchè siano reperite tutte le dosi necessarie e ci sia un'organizzazione capace di somministrarle velocemente ai più fragili e ai più esposti, per poi passare al resto della popolazione. Fdi è l'unico partito che ha deciso di non sostenere il nuovo Governo e conosce un solo modo di fare opposizione: essere contro tutto, senza fare mai uno straccio di proposta per risolvere i problemi. Nè per contenere i contagi, che continuano a salire in modo preoccupante, nè per mettere in sicurezza la popolazione'.Parole poi smentite dopo poche ora da Aifa stessa che proprio per precauzione, per la sicurezza della popolazione, ha deciso di sospendere le somministrazioni di Astrazeneca.