Fdi: 'Emilia Romagna sospenda del tutto vaccino Astrazeneca'

L'Emilia-Romagna fermi del tutto la somministrazione del vaccino Astrazeneca dopo che il Piemonte ha sospeso anche un secondo lotto considerato 'sospetto'. A chiederlo è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Barcaiuolo, che invita la Giunta Bonaccini a fare chiarezza sulla sicurezza delle dosi a disposizione 'a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione'. In particolare, Barcaiuolo domanda quindi se anche in Emilia-Romagna 'è prevista la sospensione del lotto ABV5811 così come avvenuto per la Regione Piemonte' e se, più in generale, la Giunta Bonaccini 'non ritenga maggiormente opportuno sospendere completamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca alla luce degli accertamenti in corso da parte di Aifa'. Non solo. Il consigliere Fdi chiede alla Regione Emilia-Romagna 'se non ritenga necessario sospendere l'acquisto di ulteriori dosi AstraZeneca privilegiando l'acquisto di vaccini con una maggiore copertura rispetto al covid-19'. Barcaiuolo vuole anche sapere 'come avviene il monitoraggio dei soggetti ai quali è stato inoculato il vaccino proveniente dal lotto ABV2856 di AstraZeneca', quello cioè già sospeso da Aifa, 'per quale motivo è avvenuto l'inoculo di dosi poi rivelatesi sospette' e se 'sono state sospese tutte le vaccinazioni della giornata al fine di agevolare l'operato dei Nas'.