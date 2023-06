'Aimag consegnata ad Hera dal Pd: abbiamo toccato il fondo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













nel merito della nomina del nuovo Cda Aimag e dell'ingresso di Hera. 'Come consigliere a Mirandola appoggerò qualunque azione, fondata, presso la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato o qualunque altra sede possibile, in contrasto legale a difesa del patrimonio pubblico.Il risultato di ieri è quello voluto dal PD provinciale, regionale e da altri del PD dell’Area Nord con ruoli regionali influenti. Ormai per l’Area Nord Pd vuol dire Partito Dannoso. Nessuna maschera in futuro potrà nascondere il dato di fatto. Per le elezioni amministrative del 2024, per ciò che mi riguarda, questa vicenda, con la quale si è toccato il fondo, sarà determinante per qualunque scelta. Ora serve una risposta civica senza preclusioni che unisca Mirandola, i Comuni dell’Area Nord, del distretto Biomedicale, di una comunità forte e attiva che non può più accettare e subire una politica subalterna' - conclude il consigliere

Profondamente delusi da quanto è successo all'assemblea soci Aimag, anche i referenti del Comitato Aimag per il territorio: 'Si è consumata la triste vicenda che avevamo previsto, ma che auspicavamo non si realizzasse: i comuni delle Terre d’Argine, sindaco di Carpi in testa, più Bastiglia e Bomporto con il contributo determinante di Hera, hanno provveduto, rifiutando qualsiasi confronto, a nominare il nuovo Cda di Aimag che vede 3 di Carpi uno di Hera e uno di Concordia. Probabilmente la figura del concordiese Papotti è stata inserita per dare la parvenza di una condivisione che non c’è stata. Noi, come Comitato Aimag per il Territorio, abbiamo sin qui cercato di fare prevalere il buon senso, non ci siamo riusciti. Abbiamo però raggiunto un importante risultato: ora questo colpo di mano è sotto gli occhi di tutti. Il Comitato proseguirà la sua opera di informazione dei cittadini con continuità e farà ogni sforzo per evitare che questo piano trovi compimento. In particolare assicureremo un puntuale controllo sulle attività di Aimag-Hera, la quale deve rispondere anche ai cittadini'.



Nel proprio intervento il Comitato ha sottolineato 'come il bilancio fortemente criticato nei mesi scorsi, sia stato approvato all'unanimità, anche da coloro che in questi mesi avevano paventato chissà quali disgrazie per il bilancio di Aimag.