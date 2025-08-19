Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag nelle mani di Hera, stasera San Prospero vota: il coraggio di dire no

Aimag nelle mani di Hera, stasera San Prospero vota: il coraggio di dire no

Questa sera il Consiglio comunale di San Prospero vota l’operazione che consegna Aimag ad Hera. Prevista una bocciatura come a Cavezzo

E’ arrivato il giorno del voto anche a San Prospero, ultimo Comune socio di Aimag a doversi esprimere sulla operazione che porterà al controllo esclusivo da parte di Hera della multiutility della Bassa. Solo il Comune di Cavezzo del sindaco di centrodestra Stefano Venturini sinora ha avuto il coraggio di bocciare il piano e San Prospero del sindaco di centrosinistra Sauro Borghi è pronto a fare altrettanto. Un segnale importante a tutti gli altri colleghi sindaci, a partire da quelli di Mirandola, Letizia Budri, e Carpi, Riccardo Righi, che - dopo aver promesso che Aimag sarebbe rimasta pubblica - hanno votato per la cessione ad Hera.

