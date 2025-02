Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Negli ultimi mesi in via Vedriani a Modena sono stati tagliati 12 alberi ad alto fusto, che vanno ad aggiungersi ad altri 13 che erano stati abbattuti, sempre nella stessa via, negli anni precedenti. Inoltre, in Piazzale Riccò davanti alla chiesa di Sant'Agnese, recentemente ne sono tagliati altri 15 suscitando anche in questo caso l'ira dei residenti che non vengono coinvolti e che vedono diminuire il verde intorno a loro. Nel primo caso è anche stata effettuata una petizione popolare, con oltre duecento firme raccolte, per chiedere all'amministrazione comunale di procedere immediatamente alla ripiantumazione del verde. Da un lato, purtroppo, la Giunta comunale non risponde alla petizione popolare e, dall'altro lato, giustifica la decisione di abbattimento degli alberi per una questione di sicurezza pubblica'. A parlare è il coordinatore regionale di Alternativa Popolare Alberto Bosi.'A nostro avviso, invece, la sicurezza del verde si garantisce con degli interventi di cura e di manutenzione costanti nel tempo. Fare una buona manutenzione del verde, anziché tagliare degli alberi in continuazione, è fondamentale per la qualità urbana ed il benessere dei cittadini modenesi - chiude Bosi -. Chiediamo, quindi, al Comune di provvedere il prima possibile alla ripiantumazione degli alberi tagliati e, per il futuro, di coinvolgere maggiormente i residenti delle zone colpite in modo da confrontarsi con loro e trovare soluzioni condivise'.