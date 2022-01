Allarme smog a Modena, già diciotto sforamenti da inizio anno

Diciotto sforamenti da inizio anno ad oggi, già oltre la metà del massimo consentiti in un anno (35). A Modena è stato un principio di 2022 da incubo per quanto riguarda la qualità dell’aria. Costanti gli sforamenti dei valori di Pm10 sopra il limite dei 50 microgrammi per metro cubo (in particolare nella centralina di rilevazione installata in via Giardini), tanto da conquistare il titolo, poco felice, di maglia nera in Emilia-Romagna.'Da un lato – sottolinea la sezione modenese di Udicon - siamo di fronte a una situazione tipica dei mesi più freddi, ma al contempo c’è un livello di inquinamento talmente elevato che si riflette nelle rilevazioni fatte da Arpae nei punti strategici in fatto di traffico. Non va meglio in provincia dove da inizio anno si sono registrati sforamenti continui a Fiorano, Sassuolo, Carpi e Mirandola.