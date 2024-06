Modena, alle ore 14,30 giunta Mezzetti con sorpresa: l'assessore M5S sarà Vittorio Ferraresi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quando il quadro della Giunta a nove assessori del sindaco Massimo Mezzetti sembrava completato e chiuso, al punto da spingere il sindaco a presentare la squadra tra oggi e domani senza aspettare il primo luglio, come precedentemente ipotizzato, dal Movimento 5 stelle è arrivata la mossa capace di sparigliare nuovamente il tavolo. A fianco del consigliere uscente Barbara Moretti, fino a ieri indicata come assessore in quota al Movimento 5 Stelle, con delega possibile su parte dei servizi sociali e welfare (spacchettata dal sindaco) e alla partecipazione, il coordinamento regionale del partito ha aggiunto e proposto a Massimo Mezzetti il nome di Vittorio Ferraresi, ex parlamentare pentastellato e già sottosegretario alla giustizia. Curriculum importante, certo, che avrebbe fatto propendere il neo eletto sindaco per lui. Non tanto per le deleghe che sarebbero state assegnate a Barbara Moretti, ma sulla delega relativa alla legalità per la quale l’avvocato di Finale Emilia avrebbe un curriculum adeguato.



Delega che gestirebbe insieme a quella della partecipazione. Una parte dei servizi sociali spacchettati ricadrebbero poi nell’alveo delle deleghe gestite dall’attuale prefetto Alessandra Camporota a partire dal 1° agosto, visto che il suo incarico da prefetto terminerà con la pensione il prossimo 31 luglio.



Una vera novità (il nome di Ferraresi non era mai emerso nemmeno tra le ipotesi, in campagna elettorale), quella relativa all’assessore in quota al Movimento 5 stelle e alla scelta del sindaco che sarà ufficializzata oggi nel corso della conferenza stampa convocata per le ore 14,30 in Municipio.



























Al netto delle deleghe che il sindaco Massimo Mezzetti gestirà direttamente, la composizione a nove assessori della Giunta del Comune di Modena sarebbe la seguente:



























Quota SINDACO



Alessandra Camporota – Sicurezza a parte delle politiche sociali



Carla Ferrari – Urbanistica e territorio















Quota PD



Federica Venturelli – Scuola, Università e politiche giovanili



Francesca Maletti - Welfare, probabile Vicesindaco



Andrea Bortolamasi - Cultura



Giulio Guerzoni - Lavori pubblici















Quota AVS



Vittorio Molinari – Bilancio o/e ambiente















Quota M5S



Vittorio Ferraresi – Legalità e alla partecipazione















Quota AZIONE



Paolo Zanca