'Alloggi Erp, a Modena una nuova casa su due va a stranieri'

'Affermare che oggi i residenti negli alloggi Erp gestiti da Acer Modena sono per l'80% italiani, come fa Acer Modena, significa mistificare un problema oggettivo. La base di partenza, frutto di dati storici, può essere certamente questa, ma il dato interessante è quello riferito ai nuovi ingressi. Quasi nella metà dei casi (46%) la casa popolare in caso di nuovo accesso va a stranieri a fronte di una popolazione di stranieri provinciale pari al 13%. Lo squilibrio è evidente'. Così il capogruppo di Forza Italia in Regione Andrea Galli commenta i dati del Bilancio di sostenibilità dell'Agenzia Casa di Modena.





'Se, per quanto riguarda le richieste di nuovi alloggi Erp, in un caso su due la risposta affermativa va a una famiglia straniera a Modena e provincia c'è qualcosa che non va - continua il capogruppo di Forza Italia -. Significa di fatto che la possibilità per uno straniero di avere una abitazione a prezzi vantaggiosi è tripla rispetto a un cittadino di nazionalità italiana. Qui non è neppure il caso di scomodare lo slogan leghista 'prima gli italiani', banalmente sarebbe sufficiente che gli italiani avessero le stesse condizioni di partenza degli stranieri. Non che fossero penalizzati tre volte tanto'.