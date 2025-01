'Alluvione, De Pascale incontra i Comitati? Imparare dal passato'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Guardare cosa non ha funzionato nel passato e individuare le responsabilità è fondamentale per cambiare e gestire in modo diverso il presente e il futuro. È di vitale importanza ripartire da qui per ripensare le modalità con le quali è stata organizzata la difesa del suolo nella nostra Regione. L’obiettivo è di applicare quanto prescritto dalle linee guida del 2019 per fare quello che qualsiasi cittadino di buon senso chiede su questo tema: pulizia dei fiumi e rimozione della vegetazione all’interno degli alvei per quanto riguarda la pianura; la sistemazione degli argini e la periodica manutenzione in montagna - chiudono Mastacchi e Ugolini -. È giusto pensare di accorpare gli interventi per il post-alluvione del 2023 e 2024 in un’unica gestione visto che riguardano, nella maggioranza dei casi, gli stessi immobili e le stesse proprietà, ma è assolutamente prioritario non disperdere l’enorme lavoro sin qui svolto dal Generale Figliuolo e dalla sua squadra per non mettere ulteriormente in difficoltà famiglie, imprese e territori'.