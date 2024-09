Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Vedere per l'ennesima volta queste tristi immagini di persone costrette a salire ai piani alti delle loro case se non addirittura abbandonarle perché un mare d'acqua sta arrivando a distruggere tutto, mi fa male. Come Fratelli d'Italia faremo un esposto alla Corte dei Conti affinché tutte le responsabilità vengano accertate, così come verrà presentato un esposto presso le Procure della Repubblica competenti. Basta fare politica sulla pelle della povera gente, basta fare politica sulla nostra gente. Forza Emilia-Romagna' - chiude Daniela Dondi.