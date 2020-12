Alluvione Nonantola, Fiorini (Lega) interroga il Governo

'Il governo risponda sull’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna il 6 dicembre scorso e dia risposte concrete ai territori colpiti attraverso immediati ristori. In modo particolare nei pressi di Gaggio una falla nell’argine del Panaro ha provocato un’inondazione nel territorio che da Castelfranco Emilia arriva a Nonantola e alle porte di Modena'. Lo dice la deputata della Lega Benedetta Fiorini, prima firmataria dell’interrogazione.



'In quell'occasione le casse di espansione del fiume, a cui manca ancora il collaudo dopo circa 40 anni dalla costruzione, non sarebbero state attivate pienamente per alleggerire la pressione sull'argine spezzato - afferma la Fiorini -. Si faccia luce sulle responsabilità della vicenda, sul fatto che i danni potessero essere evitati con il pieno utilizzo delle casse di espansione, si approfondisca sullo stato del procedimento di collaudo e sui motivi del ritardo, così come chiediamo in un’interrogazione parlamentare rivolta ai ministri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e dell’Agricoltura. La sicurezza dei cittadini non può passare in secondo piano'.