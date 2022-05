'Altro scontro per un volantinaggio, che cosa sta succedendo alla Sacca? '

“Non è normale registrare ormai più volte la settimana scontri tra residenti del quartiere Sacca con la Polizia Locale, legati all’intervento degli agenti per esposizione di striscioni in aree private o volantinaggi su strada pubblica. Lo abbiamo detto e ripetuto. Lo scollamento tra il quartiere e l’Amministrazione comunale sul progetto del nuovo polo logistico Conad deve essere sanato e non incrementato. Le proteste devono essere lette ed interpretate e, nel caso di irregolarità, contestate, ma sempre nell’ambito di azioni che non determino atti di violenza e di forza. E’ da evitare con professionalità ogni situazione che possa portare cittadini comuni ad essere trattati come delinquenti da punire in strada con atti di forza, così come a mettere a rischio l’incolumità degli stessi agenti intervenuti'.