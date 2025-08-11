Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosi

Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosiIl pre-season dei canarini si chiude con un’ultima vittoria davanti ad oltre 2000 tifosi gialloblù, nel primo abbraccio allo Stadio Braglia: contro il Forlì è stato un ottimo test per mettere ulteriore benzina nelle gambe, a una settimana dal debutto in Coppa Italia a Torino.Primo tempo. Al 4’ contropiede del Forlì frutto di un rimpallo, Menarini costringe Chichizola ad un grande intervento. Il Modena alza i giri del motore intorno al 20’, sugli sviluppi di un corner Santoro calcia con il mancino dal limite, palla deviata in angolo. Al 26’ Mendes vicino al vantaggio, conclusione potente dai 20 metri alta di un soffio sopra la traversa. Il gol del portoghese non tarda ad arrivare: al 35’ corner calciato sul primo palo da Pyyhtia, Mendes si smarca e trova l’incornata vincente. Passano meno di 5’ e Beyuku si inventa il 2-0: Defrel con un gran tocco di tacco serve Mendes che allarga per il francese classe 2005, abile a saltare l’avversario e da posizione defilata battere Martelli con una botta sotto la traversa.Secondo tempo. Al 15’ il Forlì accorcia in contropiede, Rinaldini riceve in area e trova una conclusione precisa a fil di palo.Nieling sfiora il 3-1 al 20’, dopo una progressione palla al piede scaglia un mancino potente dai 30 metri, solo il palo gli nega il gol. Altro legno alla mezz’ora spizzata di Mendes sugli sviluppi di un corner, Martelli si salva smanacciando sulla traversa. Nel finale Modena a più riprese vicino al terzo gol, i subentrati sulle fasce Di Mariano e Zanimacchia creano diversi pericoli mettendo dentro vari cross insidiosi non sfruttati al meglio. Nel recupero Di Mariano fugge a tu per tu con il portiere, provvidenziale Veliaj a coprirgli lo specchio al limite dell’area.MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku (28’ st Zanimacchia), Santoro (37’ st Gliozzi), Gerli, Pyyhtia, Zampano (28’ st Di Mariano), Mendes, Defrel (37’ st Massolin). Allenatore: Sottil.A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Magnino, Nador, Oliva, Cotali, Cauz, Olivieri, Sarris, Abiuso, Guiyong.FORLI’: Martelli (37’ st Veliaj), Manetti (17’ st Mandrelli), Cavallini (17’ st Ercolani), Menarini (34’ st Valentini), Elia (17’ st Pellizzari), Saporetti L., Scorza (24’ st Saporetti S.), Rinaldini (17’ st Giovannini), Petrelli (41’ st Spinelli), Macrì, Farinelli (1’ st Manuzzi).Allenatore: Miramari.A disposizione: Graziani, Coveri, Calvani, La Rosa, Gaglioti.Marcatori: 35’ pt Mendes (M), 39’ pt Beyuku (M), 15’ st Rinaldini (F).Spettatori: 2135 totali.Foto e testi Modena FC