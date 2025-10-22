'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: i controlli interni non funzionano, sistema malato'

'La città di Modena si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di un nuovo scandalo che ha visto la sparizione di oltre 850.000 euro dalla Fondazione di Modena. Questo episodio arriva a breve distanza da quello che ha coinvolto aMo, con ammanco di oltre 515.000 euro. Le due situazioni presentano preoccupanti analogie: la presenza di dipendenti infedeli che con grande facilità distraggono somme cospicue e la totale o insufficiente mancanza di controlli interni. Nel caso aMo, fu l’Agenzia delle Entrate a scoprire anomalie legate alle denunce IVA, mentre per la Fondazione di Modena è stata la Guardia di Finanza a rilevare irregolarità'. A parlare è il capogruppo del Carroccio Giovanni Bertoldi.'Possibile che nessuno dall’interno di queste articolazioni societarie si accorga che spariscano centinaia di migliaia di euro come se si trattasse di pochi spiccioli? Vogliamo continuare a credere alla banale narrazione dei dipendenti infedeli che con grande disinvoltura si arricchiscono a livello personale, senza mettere in conto i rischi? Possiamo ipotizzare che possano contare su complicità o protezioni? - continua Bertoldi -. Questa serie di eventi mette in luce come a Modena, sia in contesti legati a fondi pubblici come aMo, sia in realtà a natura mista pubblico-privata come la Fondazione di Modena, si sia assistito alla sparizione di somme ingenti, e che in nessuno dei due casi i controlli interni abbiano funzionato.È allarmante pensare che se cifre di tale entità possono sparire senza essere rilevate, lo stesso possa avvenire in altri ambiti, magari per somme minori ma non meno significative e che ci troviamo davanti alla punta di un iceberg, indicatore della presenza di un sistema malato. Me se non vogliamo pensare al peggio, nella migliore delle ipotesi sono ravvisabili lacune strutturali nella governance e assenza di accountability interna. Chiediamo che le autorità competenti e le istituzioni locali rafforzino con urgenza i sistemi di vigilanza interna, per garantire che episodi come questi non si ripetano e per ripristinare la fiducia dei cittadini'.Nella foto il presidente della Fondazione Modena, Matteo Tiezzi