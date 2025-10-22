'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: i controlli interni non funzionano, sistema malato'
Bertoldi: 'Possibile che nessuno dall’interno di queste società si accorga che spariscano centinaia di migliaia di euro come se si trattasse di pochi spiccioli'
'Possibile che nessuno dall’interno di queste articolazioni societarie si accorga che spariscano centinaia di migliaia di euro come se si trattasse di pochi spiccioli? Vogliamo continuare a credere alla banale narrazione dei dipendenti infedeli che con grande disinvoltura si arricchiscono a livello personale, senza mettere in conto i rischi? Possiamo ipotizzare che possano contare su complicità o protezioni? - continua Bertoldi -. Questa serie di eventi mette in luce come a Modena, sia in contesti legati a fondi pubblici come aMo, sia in realtà a natura mista pubblico-privata come la Fondazione di Modena, si sia assistito alla sparizione di somme ingenti, e che in nessuno dei due casi i controlli interni abbiano funzionato.
Nella foto il presidente della Fondazione Modena, Matteo Tiezzi
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli
'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'
Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'
Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Addio automedica di notte a Vignola, Muratori: 'Ma abbiamo salvato il Pronto soccorso'