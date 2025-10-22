Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: i controlli interni non funzionano, sistema malato'

'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena: i controlli interni non funzionano, sistema malato'

Bertoldi: 'Possibile che nessuno dall’interno di queste società si accorga che spariscano centinaia di migliaia di euro come se si trattasse di pochi spiccioli'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'La città di Modena si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di un nuovo scandalo che ha visto la sparizione di oltre 850.000 euro dalla Fondazione di Modena. Questo episodio arriva a breve distanza da quello che ha coinvolto aMo, con ammanco di oltre 515.000 euro. Le due situazioni presentano preoccupanti analogie: la presenza di dipendenti infedeli che con grande facilità distraggono somme cospicue e la totale o insufficiente mancanza di controlli interni. Nel caso aMo, fu l’Agenzia delle Entrate a scoprire anomalie legate alle denunce IVA, mentre per la Fondazione di Modena è stata la Guardia di Finanza a rilevare irregolarità'. A parlare è il capogruppo del Carroccio Giovanni Bertoldi.
'Possibile che nessuno dall’interno di queste articolazioni societarie si accorga che spariscano centinaia di migliaia di euro come se si trattasse di pochi spiccioli? Vogliamo continuare a credere alla banale narrazione dei dipendenti infedeli che con grande disinvoltura si arricchiscono a livello personale, senza mettere in conto i rischi? Possiamo ipotizzare che possano contare su complicità o protezioni? - continua Bertoldi -. Questa serie di eventi mette in luce come a Modena, sia in contesti legati a fondi pubblici come aMo, sia in realtà a natura mista pubblico-privata come la Fondazione di Modena, si sia assistito alla sparizione di somme ingenti, e che in nessuno dei due casi i controlli interni abbiano funzionato.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
È allarmante pensare che se cifre di tale entità possono sparire senza essere rilevate, lo stesso possa avvenire in altri ambiti, magari per somme minori ma non meno significative e che ci troviamo davanti alla punta di un iceberg, indicatore della presenza di un sistema malato. Me se non vogliamo pensare al peggio, nella migliore delle ipotesi sono ravvisabili lacune strutturali nella governance e assenza di accountability interna. Chiediamo che le autorità competenti e le istituzioni locali rafforzino con urgenza i sistemi di vigilanza interna, per garantire che episodi come questi non si ripetano e per ripristinare la fiducia dei cittadini'.
 

Nella foto il presidente della Fondazione Modena, Matteo Tiezzi
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, tra le immagini di Paolo Ventura giocando a inventare storie

Modena, tra le immagini di Paolo Ventura giocando a inventare storie

Modena, zona Museo Ferrari: degrado senza fine. Le promesse disattese di Muzzarelli

Modena, zona Museo Ferrari: degrado senza fine. Le promesse disattese di Muzzarelli

'Polizia locale, dal consigliere Pd Alberto Bignardi denigrazione inaccettabile'

'Polizia locale, dal consigliere Pd Alberto Bignardi denigrazione inaccettabile'

Pulitanò (FdI): 'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena, il Comune sapeva?'

Pulitanò (FdI): 'Ammanco da 850mila euro in Fondazione di Modena, il Comune sapeva?'

Modena, il Pd: 'Il Prefetto ha scelto di varare le zone rosse, ma serve aumento organici'

Modena, il Pd: 'Il Prefetto ha scelto di varare le zone rosse, ma serve aumento organici'

Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'

Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

'Rifiuti a Modena, così il sindaco riporta l’orologio indietro di quattro anni'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'

Sanità Emilia Romagna, Vignali (Fi): 'Ticket sui farmaci fa crollare vendita medicinali'

Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'

Sassuolo, moschea ai 'Quadrati', toni accesi all'assemblea pubblica, Forza Italia dice No: 'Non c'è intesa con lo Stato'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'

Addio automedica di notte a Vignola, Muratori: 'Ma abbiamo salvato il Pronto soccorso'

Addio automedica di notte a Vignola, Muratori: 'Ma abbiamo salvato il Pronto soccorso'