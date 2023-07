Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Con questo atto politico prende ufficialmente il via “il piano”, il percorso che porterà la coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative della primavera 2024. Un appuntamento particolarmente importante, considerando che in provincia saranno ben 33 su 47 i Comuni al voto, tra cui i 5 più popolosi.Contestualmente alla formazione di una coalizione, il segretario ha richiamato la necessità di individuare alcune 'idee-guida da offrire come piattaforma di base al lavoro programmatico vero e proprio, che verrà poi fatto in ogni territorio, con alcuni temi generali e parole chiave che ci definiscano in alternativa alla destra, unico avversario sul quale concentrarci su tutta la provincia'.Alleanze, quelle che il Pd cercherà nei prossimi mesi, che non siano strumentali soltanto per vincere, ma anche e soprattutto: 'per stabilire le cose da fare e le priorità, caratterizzando la nostra idea di governo del territorio. A partire dal rilancio dei temi cruciali riguardanti il nostro modello di qualità della vita: opportunità di lavoro e distribuzione equa del benessere, sicurezze e protezione come temi ‘di sinistra’, servizi universali e di qualità, a partire dalla sanità, uno sviluppo che sia davvero sostenibile'.Il segretario non si è poi sottratto a un passaggio sul tema della scelta dei candidati: 'occorre ricercare figure che abbiano capacità, dinamismo e consenso come caratteri distintivi. Se utile, anche attraverso lo strumento delle primarie aperte di coalizione'.Novità anche nella segreteria provinciale, con l’ingresso di tre nuovi membri, Angelo Bruno, in sostituzione di Leonardo Pastore, con delega alla Comunicazione, Andrea Bosi con delega alla Legalità e Mariella Lioia che si occuperà del progetto Nuovi Democratici.