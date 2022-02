Amministratori no green pass scrivono all'Anci: i sindaci su cosa hanno giurato?

Il Coordinamento nazionale amministratori locali No Green Pass ha inviato un documento con richiesta di chiarimenti alle Anci Regionali e per conoscenza all'Anci Nazionale. Nel documento vengono riportati alcuni articoli della Costituzione Italiana che sanciscono la pari dignità sociale dei cittadini, la libera manifestazione del pensiero, il diritto al lavoro e viene richiamato l’articolo 32 della Costituzione secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. A Modena all'Assemblea Coordinamento Nazionale Amministratori Locali No Green Pass ha aderito al momento solo il consigliere modenese del Popolo della Famiglia Elisa Rossini.'Inoltre, viene ricordato all'Anci che i sindaci nel momento del loro insediamento hanno giurato sulla Costituzione Italiana - spiegano in una nota Giuseppe Lauria, presidente del Coordinamento Nazionale Amministratori Locali No Green Pass insieme ai vicepresidenti Luigi Furgiuele e Antonio Borrini - Le disposizioni governative emanate dal Governo Draghi che comprimono le libertà personali dei cittadini ostacolando anche il diritto al lavoro, sono davvero conformi ai dettati costituzionali sui quali hanno giurato i sindaci? Ci aspettiamo che ANCI risponda alla nostra richiesta di chiarimenti. Qualora così non fosse, siamo pronti a presentare simultaneamente nei consigli comunali di tutto il territorio nazionale, un documento per porre il tema direttamente all’attenzione dei sindaci'.