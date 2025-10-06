Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Anniversario del 7 ottobre, l'ex ministro Giovanardi: 'Ecco perché occorre schierarsi con Israele'

Anniversario del 7 ottobre, l'ex ministro Giovanardi: 'Ecco perché occorre schierarsi con Israele'
'Hamas afferma chiaramente di voler uccidere tutti gli ebrei, come dimostra quanto avvenuto il 7 ottobre di due anni fa'

'Israele è stato aggredito ripetutamente dal 1948 in poi dai Paesi arabi limitrofi che non riconoscevano il voto dell'Onu che dava cittadinanza agli ebrei già residenti e a quelli sopravvissuti ai 6 milioni di morti provocati da Hitler. Sono quindi stati i Paesi arabi a fare guerra ad Israele contestando la presenza ebrea in quelle terre'. Così l'ex ministro Carlo Giovanardi rilegge la storia recente del Medio Oriente nel giorno del secondo anniversario dell'attacco terroristico del 7 ottobre messo in atto da Hamas.
'Israele negli anni ha dovuto subire guerre di aggressione che se avessero avuto successo si sarebbero tradotte in uno sterminio - continua Giovanardi -. Oggi la realtà di Israele continua ad essere in pericolo perché, mentre Hitler si vergognava del genocidio che stava compiendo, Hamas afferma chiaramente di voler uccidere tutti gli ebrei, come dimostra quanto avvenuto il 7 ottobre di due anni fa. Ecco perché è doveroso schierarsi con Israele e con la democrazia'.

