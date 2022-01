'Area Nord, la Polizia locale inizia con un flop, bene Mirandola'

'Il corpo unico di Polizia Locale in Unione sembrerebbe essere partito nel peggiore dei modi, infatti il 1^ gennaio non è stato garantito il servizio, mentre il giorno 2 era attivo un solo operatore a San Felice per il controllo del mercatino: di conseguenza erano scoperte la centrale operativa e il presidio dei sei comuni. Grande differenza quindi con Mirandola che invece ha garantito regolarmente il servizio nei primi due giorni dell’anno, nonostante ad oggi abbia 14 agenti contro i 30 di Ucman'. E' l'affondo politico di inizio anno di Lavinia Zavatti, capogruppo Lega in Unione dei Comuni Area Nord, soddisfatta non solo delle prime azioni della Polizia Locale di Mirandola nella nuova organizzazione ritornata autonoma, ma del risultato politico, tappa evidente del processo graduale di uscita di Mirandola dall'Unione dei Comuni Area Nord che dal primo gennaio ha previsto la reinternalizzazione, a Mirandola, anche del servizi tributi, ambiente e sportello Unico per le imprese.Problemi che il sindaco di San Felice Michele Goldoni nella sua carica di assessore alla Polizia Locale dell'Unione, riconduce a superabili elementi temporanei e contingenti legati anche all'emergenza Covid: 'È chiaro che un servizio che ha sempre funzionato bene, rimodulato per rispondere all’uscita del Comune di Mirandola e che risente anche delle assenze dovute al Covid, nei primi momenti necessita di un breve periodo di assestamento'.'Dal 1° gennaio gli attuali sei presidi vengono riorganizzati in tre unità operative comprendenti due comandi ciascuna' - viene specificato in una nota del inviata dal comune di San Felice a nome dell'Unione. 'Sul territorio si avranno quindi l’unità operativa Est con i presidi di San Felice sul Panaro e Camposanto; quella Centro con Medolla e San Prospero; quella Ovest con Concordia sulla Secchia e San Possidonio. A questi si aggiunge il Servizio amministrativo (ex centrale operativa)'.'Per i cittadini dei sei Comuni aderenti al Servizio non cambierà nulla – spiega Michele Goldoni, assessore alla Polizia locale dell’Unione e sindaco di San Felice – e potranno contare su una polizia locale sempre efficiente, grazie alla professionalità degli agenti che non hanno mai fatto mancare il loro impegno anche in un periodo difficile come l’attuale. A loro va il ringraziamento dei sindaci e dei cittadini del nostro territorio. La nuova organizzazione ha avuto inizio dal 1° gennaio 2022 e sarà attuata definitivamente con una tempistica variabile da uno a due anni, per consentite la copertura delle figure professionali mancanti e la sostituzione di quelle che verranno perse per pensionamento. Una volta completata, la pianta organica della polizia locale dell’Unione prevede 32 persone di cui otto ispettori e 24 agenti a cui va sommata la figura di un applicato amministrativo, mentre attualmente sono in servizio 30 persone di cui sei ispettori e 24 agenti. A comandare il Servizio di polizia locale è Euro Bellei, in precedenza responsabile del presidio di San Prospero'Nella riorganizzazione, il comandante della Polizia Locale di Mirandola è Gianni Doni, già comandante Polizia Locale UcmanNella foto, Lavinia Zavatti