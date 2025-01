Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Accelerare i tempi per la realizzazione dell'autostrada Cispadana, in linea con quanto deliberato dalle precedenti amministrazioni regionali'. Lo chiede Fdi in Regione Emilia-Romagna con un'interrogazione, sottoscritta da Ferdinando Pulitanò (primo firmatario,), Annalisa Arletti, Alessandro Aragona, Fausto Gianella, con la quale si invita la giunta regionale 'a conciliare eventuali divergenze di vedute interne alla maggioranza, in particolare con quelle componenti che sostengono soluzioni diverse dall'autostrada o che si oppongono a qualsiasi ipotesi progettuale'. Il progetto della Cispadana, ricorda Pulitanò, 'prevede il collegamento tra il casello di Reggiolo-Rolo sull'A22 (Autostrada del Brennero) e la barriera di Ferrara Sud sull'A13 (Autostrada Bologna-Padova), con un tracciato di circa 65,7 chilometri, attraversando tredici comuni nelle province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara. La nuova giunta ha espresso l'intenzione di proseguire con i principali progetti infrastrutturali regionali, tra cui la Cispadana'.'Tuttavia la nuova maggioranza include componenti politiche che hanno manifestato riserve o esplicita contrarietà nei confronti del progetto, preferendo soluzioni alternative o un abbandono del progetto stesso'. Da qui l'atto ispettivo, per chiedere 'quali iniziative la giunta intenda intraprendere per garantire che il progetto venga portato avanti in tempi certi, evitando ulteriori ritardi e se siano previste ulteriori consultazioni o confronti con le comunità locali, i portatori di interesse e le associazioni ambientaliste per affrontare le criticità emerse'.