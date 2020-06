Assemblea BolognaFiere, confermato Santagata nel cda

L’Assemblea degli Azionisti di BolognaFiere riunita questa mattina ha approvato all’unanimità il bilancio e la proposta di costituzione della nuova Assemblea, a cui la Regione Emilia-Romagna ha consegnato in continuità con il precedente mandato il nome di Giulio Santagata e quello di Antonio Venturini come presidente del Collegio sindacale.

Ex ministro per l'Attuazione del programma del secondo governo Prodi, l'economista modenese Giulio Santagata è consigliere delegato di Nomisma.

Intervenuto all’Assemblea che si è svolta oggi, l’assessore regionale a Sviluppo e Lavoro, Vincenzo Colla ha espresso apprezzamento per il Bilancio presentato e il lavoro svolto da presidente e CdA, ponendo l’esigenza di lavorare in continuità rispetto alla guida dell’ente.

“Mi sembra- ha detto Colla- ci sia un’evoluzione molto positiva, pur dovendo fare i conti con il blocco imposto dalla pandemia. Una tenuta dei bilanci ma anche di un sistema che per questa regione è importantissimo in termini di relazioni, filiere, distretti, investimenti, occupazione”.

“Sappiamo- ha aggiunto l’assessore- che il 2020 sarà un anno difficile per le fiere nel mondo, non solo per BolognaFiere. Ma sappiamo anche che nel 2021 il rimbalzo ci sarà. Quindi sarà fondamentale governare ed essere dentro la ripresa economica, di cui il sistema fiere rappresenta un asset imprescindibile, anche perché è un eccezionale moltiplicatore di valore. Oggi le fiere- conclude Colla- hanno bisogno di avere spalle larghe per competere nel mondo”.