Assemblea Sacca, il sindaco ricomponga il solco creato col quartiere

'Tra la generica relazione iniziale dell'Assessore Vandelli e la volontaria interruzione finale, da parte del sindaco, delle sue conclusioni su quanto, l'Amministrazione comunale ha perso purtroppo una occasione per garantire con chiarezza una informazione sullo stato del progetto polo Conad e sulla propria posizione rispetto al suo sviluppo. Come gruppo Lega eravamo presenti. Alla luce dell'ultima Conferenza dei Servizi sul progetto, ci aspettavamo risposte sul perché le osservazioni depositate dal Comitato, e ribadite negli interventi dei cittadini, non sono state recepite. Ci aspettavano di conoscere le azioni per potere intervenire sul procedimento e sul progetto in atto per garantire sia il legittimo sviluppo industriale sia i diritti dei cittadini a vivere in quartiere che dovrà essere sempre meno, e non sempre più, inquinato. Ma alla fine chiarezza da parte dell'Amministrazione non c'è stata, anzi si è creato un solco tra sindaco e giunta e quartiere, che deve essere colmato, nel'interesse di tutti'.'Il progetto, pur in avanzato stato delle procedure, non è ancora definitivo. Se la proposta del Comitato di azzerare il procedimento e riprenderlo per valutare il nuovo progetto modificato non passerà allora ci si dovrà confrontare ancora nel merito. Senza muro contro muro. Per questo il solco che nei fatti il sindaco e la giunta hanno in queste ultime due settimane creato con la comunità della Sacca deve ricomporsi. Uno scarico di responsabilità non serve a nessuno e tantomeno alla definizione di un progetto - conclude Moretti - che ridisegnerà il futuro di un intero quartiere e non solo e che deve rappresentare il meglio, e non il peggio, per tutti'