Assisistenti sociali ed educatori Domus in sciopero lunedì 15 luglio

“Dopo l’apertura dello stato di agitazione e la proclamazione del blocco degli straordinari e dello sciopero indetto per lunedì 15 luglio, abbiamo comunque continuato a dialogare e a confrontarci con la Cooperativa per cercare di trovare un accordo soddisfacente, incontrandoci ripetutamente e portando ulteriori soluzioni alla Cooperativa” afferma Giada Catanoso, segretaria generale della Fp Cgil di Modena.Infatti, il confronto è stato serrato e ha toccato alcune questioni al centro della vertenza, attinenti l’organizzazione del lavoro e i temi contrattuali.

Le proposte avanzate da Fp Cgil Modena hanno cercato di superare l’organizzazione attuale del lavoro, che rimane irrispettosa dei contratti individuali sottoscritti, della normativa e della contrattazione vigente, e di salvaguardare anche un’adeguata conciliazione del tempo vita – lavoro.

“Ci siamo impegnati a costruire una matrice oraria che soddisfi massimamente le esigenze del servizio negli orari ordinari delle lavoratrici e dei lavoratori, riducendo le disponibilità alle sostituzioni, quindi l’orario straordinario, e abbiamo ribadito la necessità di risorse aggiuntive per garantire il servizio all’utenza nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dai contratti”, continua Giada Catanoso.

A fronte delle svariate proposte sindacali, ad oggi le risposte della Cooperativa, sostanzialmente basate su soluzioni a isorisorse e con un contingente di personale già scarno e a malapena sufficiente a garantire le prestazioni minime essenziali, restano insufficienti.



Fp CGIL auspica, pertanto, che le interlocuzioni in corso con la Cooperativa e con la Committenza, il Comune di Modena, portino celermente a una soluzione positiva della vicenda. Nonostante ciò, dato lo stallo perdurante e il permanere delle difficoltà a risolvere le forti criticità contrattuali e di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, dal 7 luglio è iniziata l’astensione delle lavoratrici e dei lavoratori a prestare orario straordinario e/o supplementare ed è confermato lo sciopero per l’intero turno lavorativo di lunedì 15 luglio.

“Lunedì saremo in presidio davanti la sede della Cooperativa Domus Assistenza [via Emilia Ovest 101 - Palazzo Europa], dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Invitiamo lavoratori e lavoratrici e la cittadinanza a unirsi in solidarietà a questo gruppo di lavoratori e a reclamare insieme diritti che sono propri di tutti i lavoratori e che hanno anche un risvolto sociale” - conclude Giada Catanoso.