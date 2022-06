Ausl Modena, Anna Maria Petrini nuova direttrice al posto di Brambilla

È Anna Maria Petrini, attualmente Commissaria Straordinaria dell’Ausl di Parma, la nuova direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, designata dalla Giunta regionale. Prende il posto di Antonio Brambilla, che lascia l’incarico per andare in pensione.'I più sinceri auguri di buon lavoro - commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - alla nuova direttrice, che ha già dato prova di grande competenza e professionalità all’interno del nostro servizio sanitario regionale, e un ringraziamento di cuore al dottor Brambilla, per il prezioso e importante lavoro svolto nei tre anni trascorsi alla guida dell’Azienda sanitaria modenese e prima ancora, per molto tempo, come dirigente nell’ambito dell’assessorato regionale alla Sanità con la massima dedizione e capacità'.L’incarico di Commissario Straordinario dell’Ausl di Parma, attualmente ricoperto dalla dottoressa Petrini, sarà temporaneamente affidato ad un professionista facente funzione.Anna Maria Petrini. Marchigiana di origine, economista di formazione.