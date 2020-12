Ausl Policlinico e Baggiovara: il 7 dicembre personale in assemblea

Le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno indetto due assemblee sindacali rivolte a tutto il personale del Comparto sanità dell'Azienda ospedaliera di Modena e dell'Azienda Usl di Modena. Entrambe le assemblee si terranno il giorno lunedì 7 dicembre, in modalità videoconferenza, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

'L'Azienda USL informa inoltre che sempre il 7 dicembre dalle 17 alle 19 si terrà un'assemblea in videoconferenza indetta da CISL FP e da UIL FPL, rivolta al personale della specialistica ambulatoriale del Distretto di Modena - si legge in una nota - Come prevedono le norme vigenti, saranno garantiti i servizi minimi essenziali e in particolare le urgenze, mentre le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti alla partecipazione alle assemblee sindacali'.