Azione con Repubblicani e socialisti: lista che sostiene Mezzetti

'Con questa lista - ha detto Paolo Zanca, commissario di Azione Modena - vogliamo dare voce a tutti coloro che amano questa città, che ne esaltano le potenzialità e che non ne negano certo i problemi, ma sono pronti a risolverli'. Dopo la presentazione partirà una fase di incontri, andando a raggiungere la periferia, i luoghi produttivi, il centro storico, ma anche le case di chi vorrà incontrare le candidate e i candidati.

'Pensiamo che incontrare i cittadini, il rendersi disponibili a confronti anche in piccoli gruppi sia fondamentale per prestare davvero attenzione a chi raramente trova ascolto'.







'Sanità e sicurezza sono i due temi centrali per Modena e per questa campagna elettorale - ha aggiunto Zanca -. In questo ordine. Sulla sanità in particolare dobbiamo dire stop alla inaugurazione di grandi contenitori senza sapere cosa metterci dentro, stop a questo modo di approcciarsi agli investimenti. Infine trasporto pubblico, anziani e casa saranno gli altri aspetti su cui i nostri candidati si concentreranno'.



La lista

Elio Attarantato - pensionato, 74 anni

Paolo Ballestrazzi - dentista 75 anni

Daniela Ballochi - Commercialista revisore, 39 anni

Giampaolo Briscagli - dirigente cooperazione, 60 anni

Rosalba Caffo Dallari - pensionata, 78 anni

Azzurra Cannizzaro - impiegata, 30 anni

Stefania Cargioli - imprenditrice, 63 anni

Matteo Ciaccia - export area manager, 47 anni

Patrizia De Cosimo - dirigente ASL, 58 anni

Antonio Dell’Erario - consulente assicurativo, 47 anni

Michele Garagnani - dirigente aziendale, 26 anni

Leonardo Gazzotti - studente, 18 anni

Claudio Gorrieri - pensionato, 70 anni

Siham Karbouchi - impiegata, 29 anni

Alessandro Levi - agente di commercio,52 anni

Anna Maria Lucà Morandi - avvocato, 55 anni

Saverio Magni - imprenditore, 54 anni

Michela Mattei - libera professionista, 43 anni

Filippo Messori - tassista, 41 anni

Cecilia Odone - consulente politiche europee, 53 anni

Elena Pellacani - studentessa, 21 anni

Simone Pierro - studente, 18 anni

Alessandra Profilo - commercialista, 55 anni

Irma Romero - presidente odv, 51 anni

Mario Rossi - libero professionista, 46 anni

Daniela Sarracino - commercialista revisore, 39 anni

Cristian Scida - operaio, 38 anni

Massimo Tagliavini - tecnico informatico/ricerca e sviluppo, 54 anni

Edoardo Valenti - studente universitario 20 anni

Michel France Wandji Ndjitché - impiegata 31 anni